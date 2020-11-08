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Spor

Bilal Yıldız'dan Kayserispor'a loca desteği

Hes Kablo Kayserispor'a Hatayspor maçı öncesinde sponsor desteği verildi.

IHA08 Kasım 2020 Pazar 09:31 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 09:31
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Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından Hatayspor maçında geçerli olmak üzere satışa çıkarılan 10 adet loca, Kayserili işadamı Bilal Yıldız tarafından alındı. Kayserispor kulübü yazılı açıklama yaparak 10 locayı satın alan Safa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldız’a teşekkür etti.

Hatayspor maçında geçerli olmak üzere 10 locayı satın alan Safa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldız, bu localarda 60 taraftarı misafir edecek. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Safa Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldız Kayserispor’a destek olmak için 10 locayı satın aldıklarını söyleyerek, “Şehrimizin takımına destek olmak hepimizin görevi. Kayserispor’umuza Hatayspor maçında başarılar diliyorum. İnşallah kazanan Kayserispor olur” dedi.

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