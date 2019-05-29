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Bild, Max Kruse'nin Fenerbahçe'nin 2+1'lik yıllık sözleşme teklifine sıcak baktığını yazdı

Son üç yılını Werder Bremen’de geçiren ve kulübünden ayrılma kararı alan Max Kruse’den Fenerbahçe’ye iyi haber geldi.

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Almanya’da yayın yapan Bild, yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’in teklifini değerlendirmeye aldığını duyurdu! Haberde bir süredir görüşmelerin sürdüğü dile getirilirken Kanarya’nın, bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklifte bulunduğu belirtildi.

ERSUN YANAL SICAK BAKIYOR

Bild ayrıca Kruse için “F.Bahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldı. İstanbul’a taşınmayı düşünebilir” ifadelerine yer verdi. Ersun Yanal da 31 yaşındaki forvetin alınmasını istiyor. 2013’de bu yana Almanya Milli Takım formasını 14 kez terleten Kruse’nin adı daha önce Liverpool, B.Münih’le anılmıştı. Kruse 36 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

(Akşam)

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