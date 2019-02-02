Bild'den olay iddia: Beşiktaş iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Almanların ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.
Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.
Bild'de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."
İŞTE BILD'DEKİ O KÜPÜR
(Sporx)
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