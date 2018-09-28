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Bild'in EURO 2024 tahmini dikkatlerden kaçmadı

EURO 2024 oylama sonucunun, Almanya’da geçtiğimiz günlerde yayınlanan tahminle bire bir örtüşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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EURO 2024 oylama sonucunun, Almanya’da geçtiğimiz günlerde yayınlanan tahminle bire bir örtüşmesi dikkatlerden kaçmadı. Bild gazetesinin pazar eki olan Bild am Sonntag, hangi UEFA Yönetim Kurulu üyesinin kime oy vereceğini isimleriyle birlikte açıklamış ve iki ülkenin alacağı oy sayılarını detaylarıyla sütunlarına taşımıştı.

Buna göre Almanya’nın alacağı oy 11,5, Türkiye’nin oyu ise 4,5 olarak duyurulmuştu. Almanya için 5 üyenin oyu garanti olarak gösterilirken, 6 üyenin çok büyük ihtimalle Almanya için oy kullanacağı ve 1 diğerinin de kararsız olduğu belirtilmişti.

3 üyenin Türkiye demesi garanti gösterilirken, 1 üyenin de büyük olasılıkla benzer tercih yapacağı öngörüsünde bulunulmuştu. Oylama 12-4 biterken gazetenin 11,5 tahmini, 0,5 yanılma payıyla gerçekleşti.

(Milliyet)

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