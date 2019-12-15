‘Bilek gücüyle şampiyonuz’

ZİRVE yarışının iddialı ekiplerinden Trabzonspor’un başkan yardımcısı Emin Kahraman, şampiyonluk mücadelesi ve takımın durumu ile ilgili konuştu. Kahraman şunları söyledi: “30 yıldır şampiyon olamadık ama hep yarışın içinde kaldık. Bu sezon da iddialıyız. Medya Fener için ‘7 yıldır şampiyon olamadı’ diyor. Ama bizim için ‘30 yıldır şampiyon olamadılar’ demiyor. Biz neden şampiyon olmayalım. Kimsenin hakkını istemiyoruz. Bileğimizin gücüyle şampiyon olacağız. Avrupa’da istediğimizi yapamadık ama lige ağırlık verdik. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Zamanı gelince kamuoyu öğrenecek. Okay Yokuşlu gündemimizde yok. Abdülkadir Ömür, nisan ayına yetişebilir.”