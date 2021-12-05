Bilek güreşinde Ahmet Yenerer Avrupa'nın zirvesine çıktı

DHA 5 Aralık 2021 Pazar 11:48 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 11:48

110 kilogramda yarışan sporcu, seremonide İstiklal Marşı'nı çaldırırken, Türkiye dev organizasyonda takım halinde üçüncülük elde etti. Daha önce 2016 yılında Bulgaristan'da, 2019 yılında ise Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen şampiyonalarda sağ el ile yarıştığı müsabakalarda tüm rakiplerini deviren Yenerer, üçüncü dünya şampiyonluğunu sol elde aldı.

Romanya'da büyükler ve masterlar kategorilerinde yarışan 50 yaşındaki sporcu, sağ el müsabakalarında ise yarı finalde kaybederek hedefine ulaşamadı. Türkiye'de 11 yıldır üst üste şampiyon olup kariyerine Dünya Şampiyonası'ndan bir altın madalya daha eklediği için mutlu olduğunu belirten Yenerer, "Bizlere destek veren teknik ve idari ekibimize teşekkür ediyorum. Güzel bir şampiyona geçirdik. Emeklerimizin karşılığını almak güzel" diye konuştu.

Demircilik yapan babasının yanında çocukluk yıllarında balyoz sallamaya başlayıp ardından spora yönelen Ahmet Yenerer, yıllarca karateyle uğraştıktan sonra 33 yaşında bilek güreşine yöneldi.