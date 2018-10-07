Bileti kesen o sözler

Fenerbahçe'de büyük yankı uyandıran kaleci Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasının perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Çaykur Rizespor maçından sonra Sportif Direktör Comolli’nin taraftarlarla konuşmaya gönderdiği Volkan’ın “Ben oynamıyorum ki, niye ben konuşuyorum” diyerek Comolli ile tartışması bardağı taşıran son damla oldu.

TAKIMIN HUZURUNU BOZUYORSUN

Bu gelişmelerden sonra Samandıra’ya giden Başkan Ali Koç’un Volkan ile bir görüşme yaptığı ve, “Biz senden takıma ağabeylik yapmanı bekliyoruz. Biz taraftarlarla konuşup, gönülerini almanı beklerken, sen yöneticinle gereksiz bir tartışmanın içine giriyorsun, takımın huzurunu bozuyorsun. Fener’e zarar veriyorsun” dediği öğrenildi. Bu konuşmanın ardından da Volkan ile ilgili karar alındı.

VOLKAN VEDA KARARI ALIYOR

Aatıf ve Dirar’ın ise takımdaki Arap kökenli futbolcular ve Fransızca konuşan oyuncular üzerinde etkili olup gruplaşmaya yol açtıkları için böyle bir kararın alındığı ifade edildi. Öte yandan kadro dışı kalan Volkan’ın, futbolu bırakma kararını sezon bitmeden alacağı ileri sürüldü. Volkan’ın daha sonra eşi Zeynep’in uzun süre yaşadığı Belçika’ya gidip, antrenörlük kursuna başlayacağı öğrenildi.

Volkan’a kardeş desteği

Fenerbahçe'deki kadro dışı kararlarının ardından Volkan Demirel’in eski takım arkadaşları Başakşehirli Emre Belözoğlu ile Gençlerbirliği’nde forma giyen Selçuk Şahin’den destek paylaşımları geldi. Emre, Volkan ile birlikte bir karşılaşma öncesinde seremonideki görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yanındayım” mesajı verdi. Selçuk da Volkan ile birlikte bir fotoğrafını paylaşıp, altına “Kardeş’ diye yazdı.

Skrtel kaptan oluyor

Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasının ardından takım kaptanlığı sıralaması değişirken, Skrtel de kaptanlar arasına katıldı. Bundan böyle Sarı-Lacivertli takımın 1. kaptanı Mehmet Topal olacak. Onun oynamadığı karşılaşmalarda bazubandı Hasan Ali takacak. Martin Skrtel ise Kanarya’da üçüncü kaptanlığa getirilecek. Yönetim bu konudaki kararını bu hafta içinde açıklayacak.