Biletini kestiler! Kerem Aktürkoğlu kararı kıyameti kopardı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. Buruk'un performansından memnun olmadığı Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesini çekmeyi ve o bölgede Dries Mertens'i denemeyi planladığı öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon 13 gol ve 13 asist katkısıyla Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Lig'de ilk 4 maçın 4'ünde de ilk 11'de yer alan genç sol kanat henüz skora etki edemedi ve performansıyla beklentilerin altında kaldı.

OKAN BURUK'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KESİK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu sezona formsuz başlayarak beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. Buruk, 23 yaşındaki milli oyuncuyu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

SOL KANATA MERTENS

Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu yerine sol kanatta da forma giyebilen Dries Mertens'i değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Mertens'ten verim alınması halinde Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceğinin ne olacağı ise merak konusu.