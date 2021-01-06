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Spor

Bilic, Beijing Guoan'ın yeni teknik direktörü oldu

Hırvat teknik adam Bilic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörü oldu.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 09:59 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:59
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Çin ekibinden yapılan açıklamada, Bruno Genesio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 52 yaşındaki Bilic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, geçen ay deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

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