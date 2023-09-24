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Spor

Binicilikte TBMM Kupası sahibini buldu

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, 'Charmeur 427' isimli atıyla Kaan Kızılkaplan kazandı.

24 Eylül 2023 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Binicilikte TBMM Kupası sahibini buldu
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Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Organizasyonun son gününde biniciliğin prestijli yarışmalarından TBMM Kupası sahibini buldu.

Tek kategoride yapılan 145 santimetre engel atlama yarışmasında, Başkent Binicilik Kulübünden Kaan Kızılkaplan, "Charmeur 427" isimli atıyla birinci oldu.

"Giruso H" isimli atıyla mücadele eden Hulki Karagülle ikinciliği elde ederken, "Karnet" isimli atıyla yarışan Osman Şen ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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