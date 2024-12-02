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  • Bir asistle triple-double'ı kaçırdı! Alperen Şengün yine geceye damga vurdu
Spor

Bir asistle triple-double'ı kaçırdı! Alperen Şengün yine geceye damga vurdu

NBA nefes kesen bir maça sahne oldu. Houston Rockets, evinde OKC Thunder'ı 119-116'lık skorla mağlup etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta milli basketbolcumuz Alperen Şengün 37 dakika parkede kaldığı maçta 20 sayı, 14 ribaund, 9 asist ve 1 blok yaptı. Başarılı oyuncu triple-double'ı bir asist ile kaçırdı. İşte detaylar...

2 Aralık 2024 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Bir asistle triple-double'ı kaçırdı! Alperen Şengün yine geceye damga vurdu
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NBA'de gecenin maçında Houston Rockets, evinde OKC Thunder'ı 119-116'lık skorla devirdi.

BİR ASİSTLE TRİPLE-DOUBLE'I KAÇIRDI

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, son dakikaları müthiş bir çekişmeye sahne olan maçta 37 dakika sahada kalırken 20 sayı, 14 ribaund, 9 asist ve 1 blok ile tamamladı. Alperen böylece bir asistle triple-double'ı kaçırmış oldu.

Houston'da Fred VanVleet 38 sayı, Dillon Brooks 16 sayı 7 ribaund, Jabari Smith Jr. 15 sayı 14 ribaund ile oynadı.

Bu sonuçla birlikte Houston Rockets 21. maçında 15. defa kazandı. Thunder ise 20. maçında 5. kez kaybetti.

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