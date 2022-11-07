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Spor

Bir büyük darbe de ondan! Fatih Terim'in saltanatını resmen yıktı

Fatih Terim'in bir rekoru daha egale edildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta tecrübeli hoca Fatih Terim'i yakalamayı başardı. İşte detaylar...

7 Kasım 2022 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
Bir büyük darbe de ondan! Fatih Terim'in saltanatını resmen yıktı
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Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in bir rekorunu da Abdullah Avcı egale etti. Avcı, Konyaspor'a karşı yenilmezlik serisini 21 maça çıkararak tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'i yakalamayı başardı.

FATİH TERİM'İ ŞENOL GÜNEŞ SOLLAMIŞTI

Fatih Terim'in Süper Lig'deki bir rekorunu Şenol Güneş geride bırakmıştı. Beşiktaş'ta ikinci kez göreve gelen Şenol Güneş, Ümraniyespor'u yenerek Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktör olarak Fatih Terim'i geride bırakmayı başarmıştı.

ABDULLAH AVCI DA FATİH TERİM'İ YAKALADI

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bu sonuçla Fatih Terim'i yakaladı. Opta verilerine göre; Konyaspor'a rakip olduğu son 21 Süper Lig maçını kaybetmeyen Abdullah Avcı, lig tarihinde aynı takım karşısındaki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fatih Terim'in rekorunu egale etti.

FATİH TERİM'İN LİG KARNESİ

Fatih Terim, Süper Lig'de 458 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 278 galibiyet, 103 beraberlik ve 85 mağlubiyet aldı. Terim, toplam 937 puan topladı 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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