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Spor

Bir devir sona erdi! El-İttihad'da Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı

Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'da Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
Bir devir sona erdi! El-İttihad'da Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı
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Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, teknik direktörü Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile 2024'e kadar olan sözleşmesinin sonlandırılmasına son dönemde alınan kötü sonuçların kapsamlı değerlendirmesinin ardından alındığı ifade edildi.

Kariyerine Rio Ave'de başlayan Nuno Espirito Santo, sonrasında Valencia, Porto, Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Takımın yardımcı antrenörü Hassan Khalifa, yeni teknik direktör atanana kadar takımın başında yer alacak.

El-İttihad, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde 12. haftanın ardından, 32 puanlı lider Al-Hilal'in 11 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

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