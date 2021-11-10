10 Kasım 2021 Çarşamba 00:14 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 00:40

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen ve son zamanlarda düşük performansıyla tepkileri üzerine çeken 36 yaşındaki Burak Yılmaz için Milli Takım dönemi bitebilir. Eğer A Milli Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarından iyi sonuçlar alamazsa Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bırakabilir.

MİLLİ TAKIM'I BIRAKMA KARARI ALDI

Fransa'nın ünlü spor gazetelerinden L'Equipe'nin haberine göre, Burak Yılmaz, milli takımı bırakma kararı aldı. Cebelitarık ve Karadağ maçları için milli takım kampında bulunan tecrübeli golcünün geleceğini bu iki maç belirleyecek.



A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarından iyi sonuçlar alamazsa, Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıklayacak. 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı azalan A Milli Takımı, eğer play-off'a kalırsa, Burak Yılmaz play-off'larda mücadele edecek kadroda olacak ve Dünya Kupası sonrası milli formaya veda edecek.

BURAK YILMAZ, YOĞUN TEMPOYU KALDIRAMIYOR

Son dönemde sakatlık problemleri de artan Burak Yılmaz'ın yoğun maç temposunu kaldıramadığı ve bu nedenle milli takım kariyerine son vereceği belirtildi.

İlk kez 12 Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan'la oynanan hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı forması giyen Burak Yılmaz, toplamda 74 maça çıktı ve 30 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 7 maçta da 5 gol attı.

BU SEZONA İYİ BAŞLAYAMADI

Geçtiğimiz yıl Lille'i şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı elde eden Burak Yılmaz, bu sezona ise beklenen başlangıcı yapamamış ve 15 maçta sadece 3 gol atabilmişti.

Yönetim, Norveçli kanat için devrede! Galatasaray'da hedef belli oldu