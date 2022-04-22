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Spor

Bir devrin sonu: Abdullah Avcı'nın tahtı yıkıldı

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ligde üst üste aldığı 5 galibiyetle en çok seri galibiyet alan isimdi. Ancak Antalyaspor'un genç teknik direktörü Nuri Şahin, Abdullah Avcı'yı solladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Nisan 2022 Cuma 19:26 - Güncelleme:
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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puan olan ve şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki performansıyla büyük beğeni topladı. Öte yandan Abdullah Avcı, ligde arka arkaya aldığı 5 galibiyetle bu alanda zirvede yer alıyordu. Ancak Nuri Şahin, Antalyaspor ile Avcı'yı solladı.

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NURİ ŞAHİN, ABDULLAH AVCI'YI GERİDE BIRAKTI

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile Süper Lig'de bu sezon art arda aldığı 5 galibiyetle bu alanda Emre Belözoğlu ile zirvede yer alıyordu. Ancak Antalyaspor ile iyi bir çıkış yakalayan Nuri Şahin, 6 maç üst üste kazanarak iki ismi de solladı.

ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR KARNESİ

Abdullah Avcı, 2020'nin Kasım ayında göreve başladığı Trabzonspor'da 39 resmi maça çıkarken maç başına ortalama 2.18 puan almayı başardı. 58 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Star Gazetesi

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