İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2023 Pazar / 9 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir devrin sonu! Alex Sandro Juventus'tan ayrılıyor...
Spor

Bir devrin sonu! Alex Sandro Juventus'tan ayrılıyor...

İtalya Serie A ekiplerinde Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Snadro ile yollarını ayırma kararı aldı.

1 Ocak 2023 Pazar 23:05 - Güncelleme:
Bir devrin sonu! Alex Sandro Juventus'tan ayrılıyor...
ABONE OL

Juventus, Brezilyalı sol beki ve kaptanı Alex Sandro ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncusuna veda edecek. Alex Sandro'nun sözleşmesinde Juventus'un 1 yıl daha uzatma hakkı olsa da bunu kullanmayacak.

Porto'dan 2015 yazında 28 milyon avroya transfer edilen Alex Sandro, bu sezon 13 lig maçında 1 asist yaptı.

Juventus'un yeniden yapılanma sürecinde çok önemli bir rol oynayan Alex Snadro, Juventus'un üst üste 9 kez şampiyon olduğu serüvenin içinde vardı ve 5 kez ile İtalya'nın en büyüğü oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.