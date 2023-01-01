Bir devrin sonu! Alex Sandro Juventus'tan ayrılıyor...

Juventus, Brezilyalı sol beki ve kaptanı Alex Sandro ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncusuna veda edecek. Alex Sandro'nun sözleşmesinde Juventus'un 1 yıl daha uzatma hakkı olsa da bunu kullanmayacak.

Porto'dan 2015 yazında 28 milyon avroya transfer edilen Alex Sandro, bu sezon 13 lig maçında 1 asist yaptı.

Juventus'un yeniden yapılanma sürecinde çok önemli bir rol oynayan Alex Snadro, Juventus'un üst üste 9 kez şampiyon olduğu serüvenin içinde vardı ve 5 kez ile İtalya'nın en büyüğü oldu.