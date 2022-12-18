Bir devrin sonu! Cristiano Ronaldo'nun tahtı resmen yıkıldı

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'ya kötü haber Dünya Kupası'ndan geldi. Lionel Messi, koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da katarak Cristiano Ronaldo'nun tahtını yıktı.

CRISTIANO RONALDO'NUN TAHTI YIKILDI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Cristiano Ronaldo, kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı alamadı. Katar'da finalde penaltılarla Fransa'yı yenen Arjantin'de Lionel Messi ise bu kupayı koleksiyonuna katarak Ronaldo'yu geride bıraktı.

CRISTIANO RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Arjantinli yıldız Messi ile Cristiano Ronaldo kariyerleri boyunca birbirleriyle yarıştılar. Portekizli yıldız ile Arjantinli yıldız bir çok kupayı havaya kaldırırken kariyerlerinde sadece Dünya Kupası'nı kazanmayı başaramadılar. Ancak 2022 Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atan Arjantin, Lionel Messi'nin kariyerine Dünya Kupası'nı da eklemeyi başardı.

Star Gazetesi