Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu hükümdarlıklarını resmen yıktı

Futbol kariyerine Fenerbahçe'de nokta koyan Emre Belözoğlu önce sportif direktörlük görevi sonra da hocalık görevini yapmıştı. Sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılan 42 yaşındaki çalıştırıcı Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir ile anlaştı. Alt sıralardan aldığı takımını lig sonunda Avrupa'ya taşıyan Emre Belözoğlu bu sezon yoluna namağlup devam ediyor. İşte genç çalıştırıcının puan ortalaması ve geride bıraktığı önemli isimler...

EMRE BELÖZOĞLU, FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ'İ DE GERİDE BIRAKTI

Bu sezon çıktığı 14 maçta 10 galibiyet alan Başakşehir çalıştırıcısı 4 de beraberlik alarak hiç yenilgi yüzü görmedi. Emre Belözoğlu Avrupa'da çıktığı 8 maçta tam 2.43'lük puan ortalaması tutturdu. Böylelikle Emre Belözoğlu, Şenol Güneş ve Fatih Terim gibi tecrübeli isimleri de geride bırakmayı başardı. Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda da çıktığı 2 maçta galip gelmeyi başardı.

Star Gazetesi