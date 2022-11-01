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Spor

Bir devrin sonu! Fatih Terim'in tahtı resmen yıkıldı

Fatih Terim'in Süper Lig'de yakaladığı başarıyı Şenol Güneş geride bıraktı. Siyah-beyazlılarla Ümraniyespor'u yenen Güneş, Fatih Terim'i sollayarak lig tarihinde en fazla takımı yenen teknik direktör oldu. İşte detaylar...

1 Kasım 2022 Salı 20:45 - Güncelleme:
Bir devrin sonu! Fatih Terim'in tahtı resmen yıkıldı
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Şenol Güneş, yakaladığı başarılı istatistikle tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in tahtını yıktı. Siyah-beyazlıların hocası Güneş, Süper Lig tarihinde en fazla takımı yenerek Fatih Terim'i geride bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM'İN TAHTINI YIKTI

Fatih Terim'in Süper Lig'de yakaladığı başarılı istatistik sonunda geride bırakıldı. Opta verilerine göre; Beşiktaş'ta ikinci kez göreve gelen Şenol Güneş, Ümraniyespor'u yenerek Fatih Terim'i geride bıraktı ve Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktör oldu. Fatih Terim, Süper Lig tarihinde 50 farklı takımı yenerken, Güneş ise 51 takımı mağlup etti.

FATİH TERİM'İN SÜPER LİG KARNESİ

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Süper Lig'de 458 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 278 galibiyet, 103 beraberlik ve 85 mağlubiyet aldı. Terim, toplam 937 puan topladı 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

ŞENOL GÜNEŞ

Şenol Güneş ise Süper Lig'de 575 maça çıkarken 312 galibiyet, 136 beraberlik ve 127 mağlubiyet alarak toplam 1072 puan topladı. Güneş, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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