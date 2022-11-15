Ne yaptın sen Kerem Aktürkoğlu! Bir devir resmen sona erdi

Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yendiği maça Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla damga vurdu. Karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda tarihe geçti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN BAŞAKŞEHİR'E HAT-TRİCK

Süper Lig'in 14 haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Sarı-kırmızılıların 7-0'lık tarihi bir skorla galibiyet aldığı maça Kerem Aktürkoğlu, damga vurdu. Genç oyuncu, attığı 3 golle sarı-kırmızılıların parlayan ismi oldu.

YASİN ÖZTEKİN'İN TAHTINI YIKTI

Karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray tarihine geçti. Opta verilerine göre; Aralık 2016'da bunu başaran Yasin Öztekin'den sonra Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistle skora etki etti. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana ise toplam 96 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 25 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu.