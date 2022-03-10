Bir devrin sonu! Mesut Özil istemeden de olsa bu kararı aldı

Star Gazetesi 10 Mart 2022 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 16:39

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği Mesut Özil transferi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Sarı lacivertli ekibe katılmasının ardından beklentileri bir türlü karşılayamayan yıldız oyuncu son olarak yönetim ile de sorunlar yaşamıştı. Mesut Özil'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtildi.

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MESUT ÖZİL SEZON SONU AYRILIYOR

Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu söyleyen ve Türkiye'de sarı lacivertli formayı giymenin hep hayalini kurduğunu belirten Mesut Özil'in Süper Lig kariyeri sezon sonunda sona eriyor. İddialara göre yıldız oyuncu ABD ya da Katar'a transfer olabilir. Mesut Özil sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

BU SEZONKİ KARNESİ

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılmış ve o sezon çıktığı 11 maçta sadece 1 asist yapmıştı. Mesut Özil bu sene ise çıktığı 24 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.