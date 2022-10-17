Bir devrin sonu! Volkan Demirel istemeden de olsa bu kararı aldı

Hatayspor'da 3. resmi maçına çıkan teknik direktör Volkan Demirel, Ruben Ribeiro için kararını verdi. Volkan Demirel, Akdeniz ekibinde 3. sezonuna giren tecrübeli oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.

VOLKAN DEMİREL, RUBEN RİBEİRO İÇİN KARARINI VERDİ

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlüğe getirilen Volkan Demirel, şu ana kadar 3 maça çıkmıştı. Akdeniz ekibinde çalışmalarını sürdüren Volkan Demirel, son 2 maça çıkmayan Ruben Ribeiro'nun biletini kesti. Genç hoca, tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

HATAYSPOR'DA BİR DEVRİN SONU

Volkan Demirel'in takımda düşünmediği Ruben Ribeiro, Hatayspor'a 2020'nin yazında imza atmıştı. Akdeniz ekibinde 3. sezonuna giren tecrübeli önlibero, Hatayspor formasıyla toplam 77 resmi maça çıktı ve 6090 dakika süre aldı. 35 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle skora etki etti.

VOLKAN DEMİREL'DEN 3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Genç teknik adam Volkan Demirel, Hatayspor ile şu ana kadar Süper Lig'de 3 resmi maça çıktı. İlk 2 maçında galibiyet alan 40 yaşındaki hoca, 1 de mağlubiyet alarak maç başına 2.00 puan ortalamasını yakaladı.