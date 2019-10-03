Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Isaac Promise vefat etti
Ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Isaac Promise'in hayatını kaybettiği açıklandı.
1987 doğumlu Isaac son olarak ABD 2. Lig'de Austin Bold'da forma giyiyordu.
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