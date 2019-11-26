ŞAMPİYONLAR Ligi’nde ilk 4 maç sonrasında ilk iki şansı kalmayan ve hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen Galatasaray bu akşam Club Brugge ile “Tamam mı, devam mı?” sınavına çıkacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 20.55’te başlayacak. Slovak hakem Branislav Hancko’nun yöneteceği maçı beIN Spors 1 yayınlayacak.

Sarı-Kırmızılı takım 1 puanla 4. sırada yer alırken, rakibi ise 2 puanla 3. durumda. Bu nedenle Aslan’ın kazanmaktan başka çaresi yok. Kaybetmesi halinde Avrupa defterini kapatacak olan Galatasaray berabere kalırsa şansını son maça taşıyacak. Ancak son maçını Paris Saint Germain ile deplasmanda yapacağı için işi zorlaşacak.

Aslan bu akşamki rakibi Club Brugge ile daha önce 3’ü resmi 1’i özel 4 maç yaptı. 3 karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı, diğer maçı Brugge 3-1 kazandı. G.Saray Belçika ekiplerine karşı ise 7 resmi maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp, hiç kazanamadı.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Ömer, Lemina, Emre Mor, Belhanda, Adem Büyük

CLUB BRUGGE: Mignolet, Odilon, Deli, Ricca, Mechele, Alvarez, Diatta, Vanaken, Rits, Dennis, Okereke