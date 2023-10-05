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Spor

Bir ilke imza attı! Davinson Sanchez tarihe geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci grup maçında İngiliz ekibi Manchester United'a karşı muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bu tarihi zaferin yanı sıra, sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Davinson Sanchez de bir ilke imza attı ve Şampiyonlar Ligi'de bir maçta iki asist yapan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu. İşte detaylar...

5 Ekim 2023 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Bir ilke imza attı! Davinson Sanchez tarihe geçti
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Sarı kırmızılı ekip, Premier Lig'in dev takımı Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek dünya basınının gündemine oturdu.

Müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray'da maçın başarılı isimlerinden birisi olan Davinson Sanchez, maçın ardından bir ilke imza attı.

DAVİNSON SANCHEZ TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın dev Manchester United zaferinde birçok futbolcu ön plana çıkarken Davinson Sanchez de maçın etkili isimlerinden birisi olmayı başardı.

Fildişili yıldız, başarılı müdahalelerinin yanı sıra skora yaptığı direkt katkıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Sanchez, Emmanuel Eboue'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nin grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta iki asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu ve tarihe geçti.

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