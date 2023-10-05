Sarı kırmızılı ekip, Premier Lig'in dev takımı Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek dünya basınının gündemine oturdu.

Müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray'da maçın başarılı isimlerinden birisi olan Davinson Sanchez, maçın ardından bir ilke imza attı.

DAVİNSON SANCHEZ TARİHE GEÇTİ



Galatasaray'ın dev Manchester United zaferinde birçok futbolcu ön plana çıkarken Davinson Sanchez de maçın etkili isimlerinden birisi olmayı başardı.

Fildişili yıldız, başarılı müdahalelerinin yanı sıra skora yaptığı direkt katkıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Sanchez, Emmanuel Eboue'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nin grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta iki asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu ve tarihe geçti.