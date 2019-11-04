Bir İstanbul masalı

İSTANBUL bir kez daha Asya’dan Avrupa’ya insan seli ile birleşti. Bu yıl 41. Kez düzenlenen ve “İstanbul senin, durma koş” sloganı ile gerçekleştirilen koşuda 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu mücadele etti. 100 bin de vatandaşın katıldığı organizasyonda 140 bine yakın insan bir kıtadan diğerine geçti. Dünyada iki kıta arasıda koşulan tek maraton olma özelliğini 41 senedir devam ettiren Vodafone İstanbul Maratonu’nda 41.195 kilometrelik parkurda sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndaki ayağından start alırken, İstanbul’un eşsiz güzelliği altında koşarak finişi Sultanahmet Meydanı’nda verdi. 15 kilometrelik koşu da yine aynı noktadan yarış başlarken, finişi ise Yenikapı Miting alanında oldu. 8 kilometrelik Halk Koşusu’nda vatandaşlar birbirinden renkli görüntüler verirken, Vodafone Park önünde koşuyu tamamladılar. Halk Koşusu’nda vatandaşlar bol bol selfie çekerken, aileler çocuklarıyla birlikte etkinlikte yer aldı. Bir grup vatandaş köprü üzerinde kahvaltı yaptı, 82 yaşındaki bir vatandaş, “82 yaşında, 10’uncu koşumdayım” derken, tekerlekli sandalye ile organizasyonda yer alan bir kişi de Eskişehir’den geldim, 4. katılışım” diye konuştu.

KENYALI TAVŞAN REKORLA KAZANDI

VODAFONE 41. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Diğer atletlere tempo veren “tavşan atlet” olarak yarışa başlayan Kenyalı sporcu 2.09.44’lük derecesiyle parkur rekoru kırdı. Kadınlarda Etiyopyalı Hirut Tibebe 2.23.40’la finişi ilk geçen sporcu oldu. 15 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde yine Kenya’dan Mathew Kimeli 43.40 ile, kadınlarda da Etiyopya’dan Tsigie Gebreselama 49.42 ile ipi göğüsledi. Maratonda dereceye girenlere ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.