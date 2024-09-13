İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9261
  • EURO
    37,6726
  • ALTIN
    2814.25
  • BIST100
    9637.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir kez daha tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor
Spor

Bir kez daha tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor

Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo bir rekora daha imza attı. 39 yaşındaki yıldız sosyal medyada toplam 1 milyar takipçiye ulaşarak kırması zor bir rekoru eline aldı.

13 Eylül 2024 Cuma 15:57 - Güncelleme:
Bir kez daha tarihe geçti! Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor
ABONE OL

Cristiano Ronaldo, saha dışında da rekorlarına devam ediyor.

Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını açıkladı. Ronaldo, bunu başaran ilk isim oldu.

Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip.

Sporting'de başladığı Futbol kariyerini sırasıyla Manchester United, Real Madrid, Juventus ve sonrasında yine Manchester United'da devam etiren Ronaldo, Aralık 2022'den bu yana Al-Nassr forması giyiyor.

5 BALLON D'OR VE YÜZLERCE GOL

Kariyerinde Ballon D'or ödülünü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 131 gol attı.

Real Madrid'le 450, Manchester United'la 145, Juventus'la 101, Al-Nassr'la 62 ve Sporting'le 5 kez ağları havalandıran Portekiz yıldız, geçtiğimiz hafta 900 gol barajını geçmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.