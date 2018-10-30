Bir koltuğa 6 aday!

FENERBAHÇE’DE gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Phillip Cocu ile yolların ayrılmasından sonra Başkan Ali Koç ve yönetim takımı bundan sonra emanet edecekleri isim üzerinde yoğunlaştılar. Kanarya’da listenin ilk sırasında yer alan ismin, Fener’i daha önce de çalıştırıp şampiyon yapan Zico olduğu öğrenildi. Zico formülünde, Alex de Souza’nın da yardımcı antrenör olarak göreve gelmesi düşünülüyor.

KORKUT TÜRKİYE’Yİ İSTİYOR

Şu anda Japonya’da Kashima Antlers kulübünde sportif direktör olarak görev yapan Zico ile temasa geçildiği ve ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. Brezilyalı teknik adamın ikna edilememesi durumunda diğer ihtimaller ön plana alınacak. Bu isimler arasında Türk adayların Ersun Yanal ve Stutgart’tan ayrılan Tayfun Korkut olduğu ifade edildi. Yanal’ın yeniden Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı, Korkut’un da Türkiye’de takım çalıştırmayı uzun süredir düşündüğü ve gelmek istediği kaydedildi.

Yerli bir hoca olmazsa yabancı isimler arasında sezon başında da ismi çokça konuşulan Zeljko Buvac ve Laurent Blanc’ın yanı sıra Monaco’nun eski çalıştırıcısı Leonardo Jardim listeye yazılan teknik adamlar oldu. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ise Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesini istiyor. Çeşitli internet sitelerinde yapılan anketlerde Vural isminin diğer teknik adamlara göre daha ön planda olduğu belirtiliyor.