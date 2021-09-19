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  • ''Bir maçta bile Mesut Özil 11'de oynamamış'' Rıdvan Dilmen: Bunu iyi niyetli görmem
Spor

''Bir maçta bile Mesut Özil 11'de oynamamış'' Rıdvan Dilmen: Bunu iyi niyetli görmem

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Rıdvan Dilmen TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen Vitor Pereira'nın kadro tercihlerini eleştirerek, '15 maça çıkmış Pereira, bir maçta bile Mesut Özil 11'de oynamamış. Bunu ben iyi niyetli görmem.' dedi.

19 Eylül 2021 Pazar 23:05 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 23:09
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

TRT Spor'da Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro tercihlerini eleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı eleştiren Rıdvan Dilmen, "Frankfurt maçında ne kadar koşarsanız koşun, Mesut ve Valencia'nın olduğu takımda bir kalite sunarsınız. Mesut'un attığı gol aman aman bir gol değil ama başlangıcı öyle. Hoca da dedi ki "Mesut kimsenin görmediğini görüyor' valla Pereira da herkesin gördüğünü görmüyor ya da görmek istemiyor. Çünkü 15 maça çıkmış Pereira, bir maçta bile Mesut Özil 11'de oynamamış. Bunu ben iyi niyetli görmem." dedi.

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