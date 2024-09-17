Galatasaray'ın, Avrupa'da transferin sona ermesinin ardından Napoli'den kiralayarak her kıtada adından söz ettirdiği Victor Osimhen, dünyanın en pahalı kiralık oyuncusu olarak dikkat çekti. Transfermarkt'ın yaptığı değerlendirmede 100 milyon euro değeri olan Victor Osimhen, en pahalı kiralık oyuncu olarak gösterildi. Nijeryalı golcüyü, 80 milyon euroluk değeriyle RB Leipzig'de kiralık olarak oynayan PSG'nin Belçikalı orta sahası Xavi Simmons takip etti. 35 milyon euro değeriyle Nice'ten, West Ham'a kiralanan Fransız stoper Jean-Clair Todibo, 3'üncü sırayı aldı. Onları; Real Betis'e kiralanan Barcelona'nın 19 yaşındaki Sambacı santrforu Vitor Roque takip etti. En dikkat çekici kiralamalardan biri de EURO 2024'te Gürcistan'ın kalesindeki performansıyla beğeni toplayan kaleci Giorgi Mamardashvili oldu. Liverpool'un 30 milyon euroya bonservisini aldığı 23'lük eldiven, sezon sonuna dek La Liga'da Valencia forması giyecek...

AYRILIK GÜNDEMDE YOK

Kiralık transferiyle dünyanın dikkatini çeken Victor Osimhen'in, devre arasında Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki iddialara Nijerya basını farklı bir yaklaşım gösterdi. Nijeryalı spor yorumcusu Buchi Laba, sosyal medya hesabından "Osimhen ocakta hiçbir yere gitmeyecek. Arada ayrılık gündeme bile gelmedi" diye yazdı

LUKAKU DAHA YARARLI

Napoli'nin önde gelen oyuncularından Amir Rrahmani, Osimhen'in ayrılıp Lukaku'nun takıma dahil olması hakkında konuştu: "Osimhen'e kıyasla Lukaku'nun etkileyici bir fiziği var ve ileri uçta takım adına daha faydalı işler yapıyor."