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Spor

Bir sıra daha yükseldik! Galatasaray kazandı, ülke puanı uçtu

Galatasaray dün gece Molde'yi elerek Şampiyonlar Ligi biletini kapmayı başarırken ülke paunında da büyük bir yükselme oldu. Bu galibiyetin ardından ülke puanı sıralamasında Türkiye 10. sıradan 9. sıraya yükseldi. İşte sıralama...

30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Bir sıra daha yükseldik! Galatasaray kazandı, ülke puanı uçtu
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Galatasaray Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı ve Türkiye, ülke puanı sıralamasında büyük sıçrama yaptı.

DAHA DA YUKARI ÇIKMA İHTİMALİ SÜRÜYOR

Türkiye, Galatasaray'ın galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak yukarı taşıdı.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

1 İNGİLTERE: 89.053

2 İSPANYA: 75.927

3 İTALYA: 71.569

4 ALMANYA: 69.624

5. HOLLANDA: 54.000

6 FRANSA: 52.247

7. PORTEKİZ: 48.316

8. BELÇİKA: 36.900

9. TÜRKİYE: 32.100

10. İSKOÇYA: 31.650

11. AVUSTURYA: 29.900

12. İSVİÇRE: 29.775

13. SIRBİSTAN: 27.375

13. SIRBİSTAN: 27.375

15 İSRAİL: 25.500

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