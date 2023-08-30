Galatasaray Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı ve Türkiye, ülke puanı sıralamasında büyük sıçrama yaptı.
DAHA DA YUKARI ÇIKMA İHTİMALİ SÜRÜYOR
Türkiye, Galatasaray'ın galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak yukarı taşıdı.
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:
1 İNGİLTERE: 89.053
2 İSPANYA: 75.927
3 İTALYA: 71.569
4 ALMANYA: 69.624
5. HOLLANDA: 54.000
6 FRANSA: 52.247
7. PORTEKİZ: 48.316
8. BELÇİKA: 36.900
9. TÜRKİYE: 32.100
10. İSKOÇYA: 31.650
11. AVUSTURYA: 29.900
12. İSVİÇRE: 29.775
13. SIRBİSTAN: 27.375
13. SIRBİSTAN: 27.375
15 İSRAİL: 25.500