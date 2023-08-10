İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0396
  • EURO
    29,7773
  • ALTIN
    1667.76
  • BIST100
    7600.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir Sırp yıldız daha! Fenerbahçe'den sürpriz Luka Jovic hamlesi
Spor

Bir Sırp yıldız daha! Fenerbahçe'den sürpriz Luka Jovic hamlesi

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin olası ayrılığı sonrası alternatifini yine İtalya'da buldu. Sarı lacivertli ekip Fiorentina'nın 25 yaşındaki yıldız forveti Luka Jovic'i transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

Takvim10 Ağustos 2023 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Bir Sırp yıldız daha! Fenerbahçe'den sürpriz Luka Jovic hamlesi
ABONE OL

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan Enner Valencia'nın yerini Edin Dzeko ile doldurmuştu.

Boşnak golcünün transferinin ardından ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme gelmişti.

Belçikalı golcü için Fransız ekibi Lens 9 milyon Euro teklif etti.

Bu rakamın 13'e çıkması halinde Batshuayi'yi göndermeyi düşünen Fenerbahçe, yerine alacağı ismi de belirledi.

BİR SIRP YILDIZ DAHA!

Sarı-lacivertliler, Fiorentina'nın yıldızı Luka Jovic'i takibe aldı. Yönetim, Belçikalı golcü ayrılırsa transfer için hemen düğmeye basacak.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Jovic 13 gol 6 asist kaydetti.

Sırp yıldız 2019 yılında Real Madrid'e 63 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.