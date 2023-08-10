Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan Enner Valencia'nın yerini Edin Dzeko ile doldurmuştu.
Boşnak golcünün transferinin ardından ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme gelmişti.
Belçikalı golcü için Fransız ekibi Lens 9 milyon Euro teklif etti.
Bu rakamın 13'e çıkması halinde Batshuayi'yi göndermeyi düşünen Fenerbahçe, yerine alacağı ismi de belirledi.
BİR SIRP YILDIZ DAHA!
Sarı-lacivertliler, Fiorentina'nın yıldızı Luka Jovic'i takibe aldı. Yönetim, Belçikalı golcü ayrılırsa transfer için hemen düğmeye basacak.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Jovic 13 gol 6 asist kaydetti.
Sırp yıldız 2019 yılında Real Madrid'e 63 milyon euro'ya transfer olmuştu.