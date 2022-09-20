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Spor

Bir yaptırım daha! UEFA'dan Rusya'ya kötü haber

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini açıkladı.

20 Eylül 2022 Salı 18:07 - Güncelleme:
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Ukrayna ile savaşa girmesinin ardından takımları UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya için bir kötü haber daha geldi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair yapılan açıklamada Rusya'nın organizasyonda yer almayacağı belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Futbol Federasyonu da, milli takımın EURO 2024'e katılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu durumun nedeni olarak UEFA'nın şubat ayında Rusya takımlarının organizasyonlara katılmamasına yönelik aldığı karar olduğu belirtildi.

Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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