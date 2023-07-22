Galatasaray, forvet transferinde Mauro Icardi için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar, yedek golcü için de Cedric Bakambu'yu gündemine almıştı.

Özellikle gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik ekibin en çok istediği isimlerden biri Kongolu oyuncu olmuştu. Yapılan görüşmelerde ise sona gelindi.

BAE ekiplerinden Al-Nasr FC forması giyen Bakambu, sözleşmesini feshetmek adına kulübüyle her konuda anlaştı. Galatasaray cephesiyle ise yapılan görüşmelerde el sıkışıldı.

İstanbul'a gelecek 32 yaşındaki forvetin sözleşme detayları da belli oldu. Cim Bom ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Bakambu'nun, bu süre içerisinde toplam maliyetinin 4 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

KEREM'DE GERİ SAYIM

Bu arada Bakambu sonrasında, orta saha için de bir transferin açıklanmasına ramak kaldı. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de görev yapan Kerem Demirbay da Türkiye'ye gelmek için geri sayıma geçti.

Leverkusen, transfere onay verirken, taraflar arasında sözleşme detayları görüşülüyor. Bu konudaki pürüzler de giderildikten sonra, Kerem Demirbay'ın hafta içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.