13 Mart 2022 Pazar 22:20 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 22:20

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'de 17 yaşındaki Arda Güler, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu. Arda Güler, maçta sergilediği 1 gol, 1 asistlik başarılı performansla büyük beğeni topladı.

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. 2-2 devam eden mücadelede 74. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, oyuna girdikten 4 dakika sonra attığı gol ile takımını öne geçirdi. 17 yaşındaki genç oyuncu, 90+4'te Mergim Berisha'ya 1 de asist yaparak maça damga vurdu.

TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, Alanyaspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Öte yandan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla toplam 249 dakika forma şansı bulurken 1 gol ve 4 asist ile takımına katkıda bulundu.

İSMAİL KARTAL: ARDA GÜLER BİZİM EVLADIMIZ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal genç oyuncu için, "Arda Güler oyuna ne zaman girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları planladım. Bu maçta da tam zamanında oyuna aldım. Oyuna gireceği bir ortam vardı, bizim evladımız. Mesut Özil ağabeyinin yerine girdi. Onu koruyoruz, kolluyoruz. Önü açık." ifadelerini kullandı.

