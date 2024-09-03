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Spor

Bir yıldızın daha peşine düştü! Galatasaray'da hedef Adrien Rabiot

Victor Osimhen transferiyle dünyada geniş yankı uyandıran Galatasaray bir yıldızın daha peşine düştü. Sarı kırmızılı ekip, Juventus ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Adrien Rabiot ile kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

3 Eylül 2024 Salı 12:43 - Güncelleme:
Bir yıldızın daha peşine düştü! Galatasaray'da hedef Adrien Rabiot
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Victor Osimhen transferiyle büyük ses getire Galatasaray, yeni bir yıldızın peşine düştü.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Milan'ın teklifini geri çeviren ve Premier Lig'den teklif bekleyen Adrien Rabiot ile görüşme yapacak.

DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF YAPTI

Sarı kırmızılı takımın, Juventus'tan aldığı maaştan daha yüksek bir teklifi masaya koymaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın oyuncunun transferi için menajeri olan annesiyle kısa süre içinde görüşme yapacağı belirtildi.

JUVE'DEKİ MAAŞI

Fransız futbolcu, Juventus'ta 7.5 milyon euro maaş alıyordu. Sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan 29 yaşındaki orta saha henüz bir takım ile anlaşma sağlayamadı.

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