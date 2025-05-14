Bir zamanlar adından sıkça söz ettiren yıldız futbolcu şimdi nerde?

Bir zamanlar Liverpool'da attığı tarihi gollerle yıldızlaşan Divock Origi, bugünlerde futbol sahnesinden tamamen kaybolmuş durumda.

Son maçına Mayıs 2024'te çıkan Belçikalı forvet, Nottingham Forest'taki kiralık döneminin ardından döndüğü Milan'da gözden düştü.

İtalyan ekibi, 2026'ya kadar sözleşmesi süren ve yıllık 4 milyon euro kazanan Origi'yi göndermek istedi ancak bu maaşı ödemeye yanaşan kulüp çıkmadı. Temmuz 2024'te Serie C'de oynayan Milan Futuro takımında antrenman yapmayı reddeden Origi'nin Milanello'ya girişi yasaklandı.

Aksam.com.tr'nin dış basından edindiği bilgiye göre; Belçikalı oyuncunun o tarihten bu yana Floransa'daki Porta Romana tesislerinde bireysel çalıştığı iddia ediliyor. Vergi avantajı için yılda en az altı ay İtalya'da bulunması gereken Origi'nin şu anda hâlâ ülkede olduğu tahmin ediliyor.

Haberin detaylarında bir dönem Avrupa'nın peşindeki isim olan Origi'nin, kariyerine yeniden dönüp dönmeyeceğinin ise belirsiz olduğu kaydedildi. Ayrıca deneyimli forvetin ayda yaklaşık 330 bin euro kazandığı bildirildi.