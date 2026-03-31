Birgül Erken'den buz altında tarihi başarı: 141 metreyle dünya rekoru

Türk milli sporcu Birgül Erken, Finlandiya'da gerçekleştirdiği olağanüstü performansla serbest dalış dünyasında sınırları bir kez daha zorladı.

30 cm kalınlığındaki buz tabakasının altında, tek nefesle ve wetsuit ile monofin kullanarak 141 metre yatay mesafe kat eden Erken, CMAS dünya rekoru seviyesine ulaştı.

Önceki dünya rekoru, Japon sporcu Hiroyuki Sato'ya ait olup 140 metre olarak kayıtlara geçmişti. Erken, bu performansıyla rekoru bir metre ileri taşıdı.

Bu performans, yalnızca fiziksel dayanıklılığın değil; zihinsel gücün, disiplinin ve kararlılığın en üst düzeyde bir yansıması olarak öne çıktı.

SİVAS'TAN FİNLANDİYA'YA UZANAN YOLCULUK

Bu rekor denemesi aslında ilk olarak geçtiğimiz yıl Sivas'ta, Sivaslı ekip ve destekçilerle birlikte hayata geçirilmek istendi. Ancak küresel ısınmanın etkileri nedeniyle göldeki buz kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadı.

Uluslararası kurallara göre buz altı dalışlarının güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için buz kalınlığının en az 30 cm olması gerekiyor. Sivas'taki gölde bu şart sağlanamadığı için rekor denemesi o yıl gerçekleştirilemedi.

Erken, Türkiye'de bu rekoru kırma hedefiyle defalarca hazırlık yapmasına rağmen uygun koşulların oluşmaması nedeniyle bu hayalini Finlandiya'da gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Buna rağmen Sivas ile kurduğu gönül bağına dikkat çeken Erken, bu hayalin ilk adımlarının Türkiye'de atıldığını ve Sivas'ın bu hikâyede özel bir yeri olduğunu vurguladı.

Bu süreçte geçtiğimiz yıl Sivas'taki rekor denemesi hazırlıklarında verdikleri kıymetli destekler için Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'e şükranlarını iletti.

KRİTİK KARAR VE GÜÇLÜ PERFORMANS

Hazırlık süreci boyunca farklı ekipmanlar üzerinde çalışmalar yapan Erken, rekor öncesinde kritik bir karar alarak yeni ekipmanları kullanmamayı tercih etti ve alıştığı ekipmanlarla yoluna devam etti.

VE O AN GELDİ...

Buzun altında, karanlık ve sessizliğin içinde, tek bir nefesle 141 metreyi aşarak imkânsız denileni mümkün kıldı.

Dalış sonrası performans, ekip ve hakemler tarafından son derece güçlü ve kontrollü olarak değerlendirildi. Sudan çıkışında oldukça iyi durumda olan Erken'in dalışı, sorunsuz ve yüksek performanslı bir geçiş olarak kaydedildi.

Rekor şu anda CMAS tarafından incelemeye alınmış durumda. Tüm video kayıtları ve veriler detaylı şekilde kontrol edilerek resmi onay sürecine tabi tutuluyor.

Ancak dalış anında sporcunun performansı tüm ekip tarafından güçlü ve geçerli olarak değerlendirilmiş; baş hakem tarafından "beyaz kart" verilerek dalışın kurallara uygun olduğu onaylanmıştır.

"BU KADAR KOLAY OLACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Rekor sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Sudan çıktığımda sanki göğüs kafesim fersah fersah açılmıştı. Çok mutluyum, çok kolay geçti. Bu kadar kolay olacağını bilseydim daha fazla metreye gitmeyi bile düşünebilirdim."

"Ancak adım adım ilerlemeyi seçtik. Önce dünya rekorunu kırıp kayıtlara geçirmek, sonra daha ileriye gitmek istedik. Egomuza yenik düşmeden ilerledik. Ve gördük ki, bu rekoru çok daha ileriye taşıyabilecek güce fazlasıyla sahibim."

TÜRK BAYRAĞI BUZUN ALTINDA

Bu tarihi başarıyla Birgül Erken, yalnızca bireysel bir rekora imza atmakla kalmadı; aynı zamanda Türk bayrağını buzların altında gururla temsil ederek Türk kadınının gücünü, cesaretini ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdi.

Birgül Erken, bu başarısıyla yalnızca kendi sınırlarını değil, insanın potansiyeline dair algıları da yeniden tanımladı.

"Bu rekoru, korkularına rağmen yola çıkan ve vazgeçmeyen tüm kadınlara armağan ediyorum."

"Sınırlar, yalnızca onları kabul ettiğimiz sürece vardır."