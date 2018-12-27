Birhan Vatansever, Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'ın sezon başında İnegolspor'a kiralık olarak gönderdiği Birhan Vatansever, sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladı.

21 yaşındaki orta saha, ''İnegolspor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Hayırlısı olsun.'' paylaşımında bulundu.

Birhan Vatansever, İnegolspor ile kiralama sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a dönecek.