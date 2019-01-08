Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ronaldo’ya 60 milyon Euro'luk teklif

TM Dijital Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir futbol kulübünün Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya 60 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.

Emirates7/24’ün iddiasına göre BAE’den bir futbol kulübü Ronaldo’ya 60 milyon euronun yanı sıra Juventus’tan aldığı mevcut maaşının iki katını teklif etti.

Ronaldo’nun teklife ne cevap verdiği belirtilmezken, oyuncunun Juventus’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.