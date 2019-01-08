Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ronaldo’ya 60 milyon Euro'luk teklif
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir futbol kulübü Juventus’ta forma giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya 60 milyon euro teklifte bulundu.
TM Dijital Haber Merkezi
Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir futbol kulübünün Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya 60 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.
Emirates7/24’ün iddiasına göre BAE’den bir futbol kulübü Ronaldo’ya 60 milyon euronun yanı sıra Juventus’tan aldığı mevcut maaşının iki katını teklif etti.
Ronaldo’nun teklife ne cevap verdiği belirtilmezken, oyuncunun Juventus’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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