  • Bisseck'ten Bayern Münih iddialarına yanıt! ''Büyük kulüplerle anılmak güzel''
Bisseck'ten Bayern Münih iddialarına yanıt! ''Büyük kulüplerle anılmak güzel''

Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'in Alman savunma oyuncusu Yann Bisseck, hakkında çıkan Bayern Münih iddialarına yanıt verdi. 25 yaşındaki futbolcu, büyük kulüplerle anılmanın güzel bir şey olduğunu fakat şu anda bu iddiaları düşünmediğini söyledi.

24 Mayıs 2026 Pazar 19:29
Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, hakkında çıkan Bayern Münih haberlerini değerlendirdi.

25 yaşındaki futbolcu, "Milano'da mutluyum. Büyük kulüplerle anılmak her zaman güzel bir şey ama şu anda bunu düşünmüyorum. Şu anda sadece tatili düşünüyorum, gerisini sonra göreceğiz." dedi.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Bisseck'in, Inter ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Yann Bisseck, 3 gol ve 3 asist ile skor katkısı da verdi.

