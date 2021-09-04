Bitci MXGP of TURKEY heyecanı başladı

DHA 4 Eylül 2021 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 18:06

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Dünyanın En İyi Pisti" ödüllü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılan Bitci MXGP of TURKEY, Motokros Avrupa Şampiyonası ve FIM Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası yarışlarıyla start aldı.

KADINLAR ETABI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

FIM Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nın gerçekleştirilen ilk yarışında İtalyan pilot Kiara Fontanesi, damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Serbest antrenman ve sıralama turlarında da ilk sırada yer alan Fontanesi, 25.15.247'lik derecesi ile ilk etabı kazanan isim oldu. 6 kez dünya şampiyonu olmayı başaran Fontanesi, bu sezonki ilk yarışını da kazanmış oldu. İlk etabı, Kawasaki takımından Yeni Zelandalı Courtney Duncan 2'nci sırada tamamlarken, Hollandalı Amandine Verstappen 3'üncü sırada yer aldı.

Öğleden sonra koşulan 2'nci yarış ise ilk yarışta olduğu gibi Kiara Fontanesi ve Courtney Duncan arasında geçti. Son tura önde giren Kiara Fontanesi'yi geride bırakan Kawasaki pilotu Courtney Duncan bu etabı 25.06.664'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı. Kiara Fontanesi, 25.07.006'lık derecesi ile 2'nci olurken, Hollandalı pilot Nancy Van De Ven ise 25.41.040 ile bu etabı 3'üncü sırada tamamladı.

Koşulan 2 etap sonunda Duncan ile Fontanesi, eşit puan ile Türkiye etabını tamamladı. Yarış kuralları dahilinde 2'nci yarışı kazanan Courtney Duncan, Türkiye ayağının kazananı oldu. 47 puan toplayan Fontanesi 2'nci sırada yer alırken, Yamaha pilotu Nancy Van De Ven 38 puanla bu etabın 3'üncüsü oldu.

AVRUPA MOTOKROS ŞAMPİYONASI AYAĞINDA DE BORTOLİ FIRTINASI

Motokros Avrupa Şampiyonası'nın gerçekleştirilen 2 etabın da galibi Davide De Bortoli oldu. Sabah gerçekleştirilen ilk yarışta De Bortoli, 30.29.774'lük derecesi 1'inci olurken, Simone Croci 2'nci, Fransız pilot Nicolas Dercourt ise 3'üncü oldu. Öğleden sonra gerçekleştirilen 2'nci yarışta ise De Bortoli bu sefer 30.25.528'lik derecesi ile finiş noktasını ilk gören isim olurken, Polonyalı Tomasz Wysocki 2'nci, Simone Croci yarışı 3'üncü tamamladı. 2 etap sonunda De Bortoli topladığı 50 puanla Türkiye ayağını 1'inci sırada tamamladı. Simone Croci 42 puanla 2'nci olurken, Tomasz Wysocki 40 puanla 3'üncü olarak Türkiye ayağını noktaladı.

TÜRKİYE ADINA GURUR KAYNAĞI IRMAK YILDIRIM

MXGP of TURKEY'in bugün gerçekleştirilen FIM Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nda yarışan Irmak Yıldırım bir ilke imza attı. 16 yaşındaki sporcu, Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nda mücadele eden ilk Türk sporcu olurken, iki yarışı da puan alamadan tamamladı. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, dünyanın en iyileri ile yarıştığı için gururlu olduğunu söylerken, bundan sonrası için adım adım ilerleyeceğini vurguladı.

MXGP of TURKEY, yarın koşulacak MXGP ve MX2 yarışlarıyla son bulacak. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu etabı MXGP of AFYON ise 7 Eylül Salı günü yine Afyon Motor Sporları Merkezi'nde start alacak.