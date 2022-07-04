Bitti bu iş! Abdullah Avcı resmen imzalıyor

Trabzonspor'da yıllar sonra gelen Süper Lig şampiyonluğunda teknik direktör Abdullah Avcı, başarının en büyük pay sahiplerinden oldu. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı ile uzun soluklu bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

ABDULLAH AVCI, 38 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPTI

Daha önceden Başakşehir ile şampiyonluğun kıyısından dönen teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da mutlu sona ulaştı. Avcı, hem oynanan oyunla hem yapılan transferlerle hem de alınan sonuçlarla büyük takdir toplarken bordo-mavililerin vazgeçilmezi olmayı başardı.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor, önümüzdeki sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Abdullah Avcı ile yola devam etmek istiyor. Yönetim şimdiden başarılı çalıştırıcı ile uzun soluklu bir sözleşme imzalamak için kollarını sıvadı. Tecrübeli teknik adamın da bordo-mavililerle yola devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon hem mücadele edecekleri 3 kulvarda da başarı elde etmek istiyor.

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ABDULLAH AVCI'NIN PERFORMANSI

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıktığı 46 resmi maçta 28 galibiyet 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı maç başına 2.09 puan ortalaması yakalamayı başardı.