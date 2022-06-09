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Spor

Bitti bu iş! Çağlar Söyüncü'nün ayrılığını duyurdular: Resmen dünya devine gidiyor

Çağlar Söyüncü için Leicester City'de yolun sonu göründü. Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılmak istediği ve İspanya La Liga devi Real Madrid'in milli oyuncunun transferini 45 milyon euro ile bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için Real Madrid devreye girdi. İspanyol ekibinin İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Çağlar Söyüncü'yü 45 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Leicester City'de Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmak istiyor. İngiliz kulübü ise ayrılmak isteyen milli oyuncuyu satarak bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

REAL MADRİD, MUTLU SONA YAKIN

Haberde, Tottenham ve Chelsea'nin de ilgilendiği Çağlar Söyüncü için en ciddi talibin Real Madrid olduğu belirtildi. İspanyol devi milli savunmacı için 45 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve İngiliz ekibinin de bu rakama onay vermesi halinde transferin biteceği belirtildi.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN LEİCESTER CİTY KARNESİ

Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki milli savunma oyuncusu 1 golle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

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