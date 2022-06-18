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Spor

Bitti bu iş! Cengiz Ünder transferini resmen duyurdular: Geri dönüyor

Cengiz Ünder için İtalya basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'in Serie A ekiplerinden Napoli'ye gideceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Haziran 2022 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Cengiz Ünder için Napoli harekete geçti. İtalyan ekibinin Cengiz Ünder için bonservisini elinde bulunduran Roma ile görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER'E NAPOLİ KANCASI

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Napoli Cengiz Ünder için kollarını sıvadı. Milli yıldız için ısrarcı olan İtalyan ekibi, Roma ile görüşmelerini sürdürüyor. Transfer önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

INSIGNE YERİNE CENGİZ ÜNDER

Haberde, Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti'nin takımdan ayrılan Lorenzo Insigne'nin yerini doldurmak için Cengiz Ünder'i istediği belirtildi.

Öte yandan Cengiz Ünder'in de İtalya'ya geri dönmeye hazır olduğu ve Napoli'de forma giymeye de sıcak baktığı ileri sürüldü.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

FRANSA KARNESİ

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile 47 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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