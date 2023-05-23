Ve yılın transferi Galatasaray'dan! Dünya yıldızı resmen Türkiye'ye geliyor

23. şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezonun yapılanmasına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Milot Rashica gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Cim-bom'un, bu sezonki hedefi de hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak bir kadro kurmak olacak.

GALATASARAY'DA HEDEF ANGEL Dİ MARİA

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisinin de Juventus'un Arjantinli yıldız oyuncusu Angel Di Maria olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ve başkanvekili Erden Timur'un da yıldız tangocuyu gelecek sezonun yapılanmasında görmek istediği belirtildi.

Öte yandan Angel Di Maria'ya Arabistan liglerinden de teklifler olduğu, ancak başarılı oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

ANGEL DI MARIIA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angel Di Maria, bu sezon Juventus forması ile çıktığı 38 karşılaşmada 8 gol 7 asistlik performans gösterdi. 35 yaşındaki yıldız oyuncu toplamda ise 2.157 dakika sahada kaldı.