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Spor

Bitti bu iş: Elveda Gabriel Sara! Galatasaray'dan resmen ayrılıyor

Gabriel Sara, Galatasaray'dan ayrılıyor. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten 18 milyon Euro bonservis bedeliyle satın alınan Brezilyalı futbolcu, orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Bu nedenle gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Sara için teklifler de peşi sıra geliyor. Bu kapsamda Gabriel Sara da Galatasaray'ın kasasını doldurarak Süper Lig'e veda ediyor. İşte haberin ayrıntıları…

Star Gazetesi25 Ocak 2025 Cumartesi 08:06 - Güncelleme:
Bitti bu iş: Elveda Gabriel Sara! Galatasaray'dan resmen ayrılıyor
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Gabriel Sara, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 25 yaşındaki sambacı, orta sahada adeta dinamo görevi görürken, birçok takım Sara için Galatasaray'ın kapısını çalıyor. Özellikle İngiltere'den gelen bir teklif, Aslan'ın kasasını resmen dolduracak. İşte o teklif...

GABRİEL SARA İÇİN 30 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı. Bir yandan Barış Alper Yılmaz'ı da kadrosuna katmak isteyen Ada ekibi, şimdide gözüne Gabriel Sara'yı kestirdi.

Premier Lig'de zor günler geçiren ve 14. sıraya kadar gerileyen çekiçler, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Bu kapsamda listenin en tepesinde Gabriel Sara da bulunurken, İngiliz ekibinin Sara için Galatasaray'a 30 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

Galatasaray ise Gabriel Sara'yı satmayı düşünmezken, Brezilyalı orta sahaya İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da talip olduğu ileri sürüldü.

Olası bir anlaşmada Gabriel Sara'nın İngiltere'ye dönebileceği aktarıldı.

SARA'NIN GALATASARAY KARNESİ

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi müsabakada boy gösterdi. Brezilyalı sambacı, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Sara'nın sarı kırmızılı kulüp ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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