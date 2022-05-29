Bitti bu iş! Emre Belözoğlu resmen imzalıyor

Süper Lig'in genç teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu bu sezon Medipol Başakşehir'de gösterdiği başarılı performansla takımını Avrupa kupalarına taşımayı başardı. 6 puanla aldığı takımı peş peşe galibiyetlerle üst sıralara tırmandıran Emre Belözoğlu ligi dördüncü sırada tamamladı. Başakşehir ise genç teknik direktör ile sözleşme uzatmak için talepte bulundu ve öğrenilen bilgiye göre anlaşma sağlandı.

EMRE BELÖZOĞLU İMZAYI ATIYOR

İstanbul ekibi, 41 yaşındaki teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 1 senelik anlaşması kalan Emre Belözoğlu sözleşme uzatma konusunda Başakşehir'e olumlu döndü. Avrupa'da bu sezon mücadele edecek kulüp hem ligde hem de Konferans Ligi'nde başarı elde etmek istiyor.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir ile 31 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki genç hoca, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Star Gazetesi