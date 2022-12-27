Bitti bu iş! Ferdi Kadıoğlu transferi hayırlı olsun: Resmen duyurdular

Fenerbahçe'de başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu için transferde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Inter devreye girdi.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN INTER HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon yükselen performansıyla büyük alkış toplayan Ferdi Kadıoğlu, birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeyi başardı. Napoli ve Milan ile anılan Ferdi Kadıoğlu için son olarak Inter devreye girdi. İtalya basınında yer alan habere göre; Inter, Ferdi Kadıoğlu'nu ara transfer döneminde tamamlamak istiyor.

ASTRONOMİK RAKAM

Haberde, Ferdi Kadıoğlu için Inter'in yapmaya hazırlandığı teklifte açıklandı. İtalyan ekibinin genç oyuncu için Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklif yaparak transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıkarken bunların 21'inde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu, toplam 1903 dakika sahada kalırken 2 asistle skora etki etti.