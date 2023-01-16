Bitti bu iş! Güle güle Ferdi Kadıoğlu

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçti. Portekizli çalıştırıcı başarılı futbolcuyu bek pozisyonunda değerlendiriyor. Geriden yaptığı çıkışlarla etkili hücumlar oluşturan Ferdi Kadıoğlu gücü ve temposuyla dikkat çekiyor. Avrupa kupalarında ve ligde gösterdiği üst düzey performanslar sonrası ise Avrupa kulüpleri oyuncun peşine düştü.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN 15 MİLYON EURO BONSERVİS

Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon euro bonservis ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Almanya basınının iddiasına göre Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun Ocak'ta transfer etmek istiyor. Alman ekibi başarılı futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

TÜRKİYE'YE SEÇTİ

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullanmıştı. Hollanda doğumlu olan yıldız Türkiye ile Hollanda arasında tercih yapmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle bu sezon 26 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 25 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız oyuncu Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. 23 yaşındaki futbolcu takımına gol katkısında bulunamazken 1 asist yaptı.

Star Gazetesi