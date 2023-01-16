İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,786
  • EURO
    20,4089
  • ALTIN
    1159.76
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bitti bu iş! Güle güle Ferdi Kadıoğlu
Spor

Bitti bu iş! Güle güle Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü bir kulüp yıldız futbolcu için Ocak'ta sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon euro bonservisi gözden çıkardılar. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Ocak 2023 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Güle güle Ferdi Kadıoğlu
ABONE OL

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile birlikte çıkışa geçti. Portekizli çalıştırıcı başarılı futbolcuyu bek pozisyonunda değerlendiriyor. Geriden yaptığı çıkışlarla etkili hücumlar oluşturan Ferdi Kadıoğlu gücü ve temposuyla dikkat çekiyor. Avrupa kupalarında ve ligde gösterdiği üst düzey performanslar sonrası ise Avrupa kulüpleri oyuncun peşine düştü.

FERDİ KADIOĞLU İÇİN 15 MİLYON EURO BONSERVİS

Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon euro bonservis ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Almanya basınının iddiasına göre Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun Ocak'ta transfer etmek istiyor. Alman ekibi başarılı futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

TÜRKİYE'YE SEÇTİ

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullanmıştı. Hollanda doğumlu olan yıldız Türkiye ile Hollanda arasında tercih yapmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle bu sezon 26 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 25 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız oyuncu Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. 23 yaşındaki futbolcu takımına gol katkısında bulunamazken 1 asist yaptı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.